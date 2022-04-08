Якби всі у світі мали хоча б 10% сміливості українців: нове звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у новому зверненні заявив, що світу варто було і раніше вбачати в нас сміливців та захисників демократії, а не вірити російській пропаганді.

Він наголосив, що війна продемонструвала хто є хто.

– Війна проявила всю правду і про нашу країну, і про всі інші країни, і про Росію, і про світ загалом. Бути сміливими – це наш бренд. Ось це – бути нами. Бути українцями. Якби всі у світі мали хоча б 10% сміливості, яку маємо ми, українці, то взагалі жодної небезпеки для міжнародного права та свободи народів просто не було би, – заявив Зеленський.

Він додав, що світ має запроваджувати більш сміливі санкції проти РФ. А також президент заявив, що Україна досі потребує зброї.

– Насамперед – Україні потрібна зброя, яка дозволить нам отримати перемогу на полі бою. І це буде найсильнішою санкцією проти Росії з усіх, які тільки можуть бути, – зазначив Володимир Зеленський.

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У зверненні він згадав і РФ, якій дали пенделя з Ради з прав людини.

– Російські пропагандисти готують “дзеркальну відповідь” на шок усіх нормальних людей від побаченого в Бучі. Збираються так показати жертви в Маріуполі, ніби це не російські військові їх вбили, а нібито українські захисники міста. Кожне вбивство буде розкрите. Кожен з катів буде знайдений. Усі, хто вчиняв зґвалтування чи мародерство, будуть встановлені. Відповідальність – неминуча, – заявив український лідер.

Ще він назвав добрим знаком те, що різні країни починають повертати свої диппредставництва до Києва.

– До столиці повертаються і дипломатичні представники інших держав. Вчора – посольство Туреччини. Сьогодні – посол Литви. Раніше у Києві поновило роботу посольство Словенії. Нормальна робота посольств – це чіткий сигнал агресору, що Київ – наша столиця, – підкреслив Зеленський.