У Бородянці на Київщині, яку звільнили від російських загарбників, під завалами трьох будинків знайшли тіла 26 загиблих мешканців.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у соціальних мережах.

– Авіаудари по житловій інфраструктурі ворог підступно наносив ввечері, коли вдома було максимум людей. Ціллю було виключно цивільне населення – тут немає жодного військового об‘єкту, – зазначила вона.

За словами Венедіктової, Бородянка – це найбільш зруйнований населений пункт Київщини, по якому стріляли некерованими 250-кілограмовими фугасними авіабомбами, Ураганами і Смерчами.

– Докази воєнних злочинів РФ тут на кожному кроці: під аптекою заборонена касетна бомба, обабіч дороги — спалена транспортна машина, яка заряджає Смерч, а під нею ракета, яка летить до 90 кілометрів і несе смерті і руїни, — розповіла генпрокурорка.

Венедіктова стверджує, що поки що неможливо сказати, скільки людей загинули в Бородянці. Окупанти цілеспрямовано винищували мирне населення: вбивали, катували та мордували. Там вже є підтверджений факт сексуального насилля.

Генпрокурорка також розповіла про ситуацію в селі Мотижин. Так, один з окупантів убив жінку лише за те, що вона була в чорному, а її батька сім днів тримали в сараї із зав’язаними очима. Також російська розвідка перевіряла у місцевого населення телефони, щоб обрати жертву для “денацифікації”.

Зараз руїни Бородянки та інших довколишніх населених пунктів розбирають рятувальники, також там працюють слідчо-оперативні групи.

Джерело: Ірина Венедіктова

Фото: Ірина Венедіктова