За сутки враг три раза обстрелял Днепропетровщину — Лукашук

Границы Днепропетровщины надежно защищены, именно поэтому российские нелюди подло бьют по гражданским людям и гражданским объектам с воздуха.
Об этом сообщает председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Лукашук сообщил, что в течение суток враг три раза обстрелял Днепропетровщину.
Оккупанты ударили по Синельниковском и Криворожском районах.
— Сейчас известно, что четыре человека погибли. Семь человек получили ранения. Двое граждан пропали без вести, — написал Лукашук.
Лукашук добавил, что все жертвы — это люди, которых лодками через реку эвакуировали с оккупированной территории Херсонской области.
Несколько групп все же успели перевезти, но затем враг атаковал с воздуха и убил гражданских людей.
— Также в Кривом Роге ракета попала в жилой сектор. Один человек пострадал, — добавляет Лукашук.
Фото: Николай Лукашук