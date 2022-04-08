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Факты / Украина / Общество

За сутки враг три раза обстрелял Днепропетровщину — Лукашук

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
За сутки враг три раза обстрелял Днепропетровщину — Лукашук

Границы Днепропетровщины надежно защищены, именно поэтому российские нелюди подло бьют по гражданским людям и гражданским объектам с воздуха.

Об этом сообщает председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. 

Лукашук сообщил, что в течение суток враг три раза обстрелял Днепропетровщину.

Оккупанты ударили по Синельниковском и Криворожском районах.

— Сейчас известно, что четыре человека погибли. Семь человек получили ранения. Двое граждан пропали без вести, — написал Лукашук.

Лукашук добавил, что все жертвы — это люди, которых лодками через реку эвакуировали с оккупированной территории Херсонской области.

Несколько групп все же успели перевезти, но затем враг атаковал с воздуха и убил гражданских людей.

— Также в Кривом Роге ракета попала в жилой сектор. Один человек пострадал, — добавляет Лукашук.

Фото: Николай Лукашук

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