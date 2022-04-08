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Факти / Україна / Суспільство

За добу ворог три рази обстріляв Дніпропетровщину – Лукашук

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
За добу ворог три рази обстріляв Дніпропетровщину – Лукашук

Кордони Дніпропетровщини надійно захищені, саме тому російські нелюди підло б’ють по цивільним людям та цивільним об‘єктам з повітря.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної Ради Микола Лукашук.

Лукашук повідомив, що протягом доби ворог три рази обстріляв Дніпропетровщину.

Окупанти вдарили по Синельниківському та Криворізькому районах.

– Наразі відомо, що четверо людей загинули. Сім чоловік дістали поранення. Двоє громадян зникли безвісти, – написав Лукашук.

Лукашук додав, що всі жертви – це люди, яких човнами через річку евакуювали з окупованої території Херсонської області.

Кілька груп все ж встигли перевезти, але потім ворог атакував з повітря і вбив цивільних людей.

– Також у Кривому Розі ракета влучила в житловий сектор. Одна людина постраждала, – додає Лукашук.

Фото: Микола Лукашук

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