Российские оккупанты принесли немало горя на украинскую землю. С первых дней вторжения они уничтожают города и убивают местных жителей. Стало известно о трагической истории семьи из Киевской области. Во время эвакуации в Умань россияне убили мужчину и женщину, старшая дочь была ранена, сейчас она в розыске, младшая — в безопасности.

Еще в первый день войны семья Яцюков, Денис, Анна, 15-летняя дочь Арина и 9-летняя Лера, покинули Киев и переехали на дачу в Севериновку Киевской области. Однако там было неспокойно, из-за чего они пытались переехать в Умань к родителям.

– Подошел папа и сказал, что в мире есть такая штука, как война, и теперь она пришла к нам. Мы уехали и несколько дней пробыли на даче. Но там было неспокойно, где-то стреляли, мы слышали. А потом папа сказал, что мы сейчас едем к бабушке с дедушкой в ​​Умань, там спокойно и не стреляют, – рассказала волонтерам Лера.

3 марта в 10.00 они выехали двумя машинами, в одной был папа со старшей дочерью, в другой — мать с младшей. Они доехали до села Бузовая, но там их расстреляли оккупанты.

– Я сидела в машине с мамой, а Арина ехала с папой. Еще крестные, две кошки и две собаки с нами ехали. И моя собачка Лаки с нами ехала. Мы выехали на дорогу… По нам начали стрелять. Мама кричала, я хотела посмотреть, что там, а потом мы остановились. Я позвала маму, но она сидела. И кровь у нее была, – рассказывает девочка.

9-летний ребенок попытался вызвать скорую, однако у нее не получилось.

— Я взяла ее (мамы, — Ред.) телефон, чтобы скорую вызвать, но стоял пароль. Я сказала маме, чтобы она ввела пароль, она начала бледнеть и ввела пароль. Я не смогла позвонить по телефону и пошла по дороге искать помощь. Там танки ездили, я спряталась. Потом к маме снова пошла, она начала бледнеть, – рассказывает ребенок.

В поисках помощи девочка пошла к папиной машине.

– Посмотрела на папу, а он такой сидел, и вот такой глаз уже у него был (прикрывает глаз рукой, – Ред.). Там еще Арина сидела. Я ей говорю, давай прятаться, здесь кацапы ездят на танках. А она говорит, что у меня нога прострелена. А я смотрю, а там пузырь такой страшный, — делится Лера.

По словам девочки, потом к ним подъехали российские солдаты и забрали их, Леру посадили в один танк, Арину — в другой. Младшую дочь высадили в селе Копылов, оставили у пожилой женщины, старшую — забрали и увезли в неизвестном направлении.

Сейчас родные и знакомые разыскивают Арину. Более месяца ее судьба неизвестна.

Их родителей, как отмечают СМИ, похоронили 6 апреля в Умани.

За время войны в Украине оккупантами было убито 177 детей, более 336 получили ранения.

Источник: Алена Винницкая, t1.ua