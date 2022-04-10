Російські окупанти принесли немало горя на українську землю. З перших днів вторгнення вони нищать міста та вбивають місцевих мешканців. Стало відомо про трагічну історію родини з Київщини. Під час евакуації до Умані росіяни вбили чоловіка та жінку, старша донька була поранена, наразі вона у розшуку, молодша – у безпеці.

Ще у перший день війни родина Яцюків, Денис, Ганна, 15-річна донька Аріна та 9-річна Лєра, полишили Київ та переїхали на дачу в Северинівку Київської області. Проте там було неспокійно, через що вони намагалися переїхати до Умані до батьків.

– Підійшов тато і сказав, що у світі є така штука, як війна, і тепер вона прийшла до нас. Ми поїхали та кілька днів пробули на дачі. Але там неспокійно було, десь стріляли, ми чули. А потім тато сказав, що ми зараз їдемо до бабусі з дідусем до Умані, там спокійно й не стріляють, – розповіла волонтерам Лєра.

3 березня о 10.00 вони виїхали двома автівками, в одній був тато зі старшою донькою, в іншій – мати з молодшою. Вони доїхали до села Бузова, проте там їх розстріляли окупанти.

– Я сиділа в машині з мамою, а Аріна їхала з татом. Ще хрещені, два коти та дві собаки з нами їхали. І мій песик Лакі з нами їхав. Ми виїхали на дорогу… По нам почали стріляти. Мама кричала, я хотіла подивитись, що там, а потім ми зупинилися. Я покликала маму, але вона сиділа. І кров у неї була, – розповідає дівчинка.

9-річна дитина спробувала викликати швидку, проте в неї не вийшло.

– Я взяла її (мами, – Ред.) телефон, щоб швидку викликати, але стояв пароль. Я сказала мамі, щоб вона пароль ввела, вона почала бліднути і ввела пароль. Я не змогла зателефонувати і пішла дорогою шукати допомогу. Там танки їздили, я сховалась. Потім до мами знову пішла, вона почала бліднути, – розповідає дитина.

У пошуках допомоги дівчинка пішла до татової автівки.

– Подивилася на тата, а він такий сидів, і ось таке око вже в нього було (прикриває око рукою, – Ред.). Там ще Аріна сиділа. Я їй говорю, давай ховатися, тут кацапи їздять на танках. А вона каже, у мене нога прострілена. А я дивлюсь, а там пузир такий страшний, – ділиться Лєра.

За словами дівчинки, потім до них під’їхали російські солдати та забрали їх, Лєру посадили до одного танку, Аріну – до іншого. Молодшу доньку висадили у селі Копилів, залишили у літньої жінки, старшу – забрали та відвезли у невідомому напрямку.

Наразі рідні та знайомі розшукують Аріну. Понад місяць її доля невідома.

Їхніх батьків, як зазначають ЗМІ, поховали 6 квітня в Умані.

За час війни в Україні окупантами було вбито 177 дітей, понад 336 отримали поранення.

Джерело: Олена Вінницька, t1.ua