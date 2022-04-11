Останні кілька тижнів Полтава та область стали прихистком для багатьох людей, що втратили домівки або тікають від російських загарбників.

Ми зібрали адреси та контакти організацій, за якими люди, що евакуювалися з гарячих точок, можуть отримати консультацію та допомогу.

Гарячі лінії

Відповіді на основні питання, що виникають у людей, коли вони приїжджають у Полтаву: де жити, що їсти, та що робити далі.

Загальна гаряча лінія, куди переселенці можуть звертатися одразу:

0-800-21-80-20

0-800-331-787

Тут консультують з питань розселення, харчування, медичної допомоги.

Також переселенцям нададуть інформацію з усіх питань у службі з оперативного реагування Полтави за телефонами:

1580

067-158-15-80

Telegram https://t.me/kc1580.

Тільки житло

Допомогти з житлом у Полтаві можуть тут:

Окремо по допомогу з житлом у Полтаві можна звернутися в Telegram-канал або пошукати на сайті Прихисток, який діє щодо всієї України. Знайти помешкання також можна за допомогою чат-боту.

Ріелтори Артем Зубарев, Яна Крейзе та Олена Юрченко допомагають знайти житло тим, хто вирішує залишитися у Полтаві, за телефоном:

095-436-06-07 – Артем.

Харчування

Готову їжу безкоштовно можна отримати:

безпосередньо у школах, де розселяють переселенців.

Кафе Старе місто, вул. Пушкіна, 53. Безкоштовні обіди щодня з 12.00 до 14.00 (можна взяти їжу з собою. Заявки на отримання харчування можна подати через сторінки в соцмережах Старого міста (Instagram, Facebook, через чат-бот Telegram волонтерської організації або за номером телефону 095-548-85-76 (Наталія).

Продукти харчування, щоби готувати їжу самостійно, роздають в офісі благодійної організації Карітас Полтава, що на вул. Пилипа Орлика, 20/1 (район Сонячного парку).

Полтава дітям

Карітас Полтава (вул. Пилипа Орлика, 20/1 (район Сонячного парку):

Гігієнічні засоби та підгузки щоденно з 9.00 до 15.00. Додаткова інформація за телефонами: 066-451-75-73, 099-487-72-77.

Полтавський ляльковий театр, вул. Пушкінська, 32.

Центр культури та дозвілля (майдан Незалежності, 5)

Пункт допомоги дітям (вул. Небесної Сотні, 61 (багатоповерхівка неподалік зупинки Млинзавод – у бік Південного вокзалу). Тут є безлактозні суміші, підгузки великих розмірів.

Одяг і речі

Безкоштовно отримати речі для дітей і дорослих, іграшки можна:

пункт видачі Тепла кофта (вул. Соборності, 46 — вхід зі сторони Спартака);

пункті видачі в приміщенні спорткомплексу Олімп (вул. Коваля, 3 — кафедра фізвиховання ПУЕТу).

Точки працюють з 10.00 до 17.00. Свої речі охочих допомогти просять не приносити в пункт видачі — для цього існують гуманітарні склади. Деталі за номером: 098-411-70-38.

Медицина

Школа №20 (вул. Анатолія Кукоби, 25) – приймають терапевт та педіатр. Медпункт працює щоденно з 10.00 до 13.00. Деталі за телефоном: (0532)-68-99-24.

Медичні заклади Полтави. Адреси й телефони тут.

Консультативна поліклініка лікарні ім. Скліфосовського. За телефонами, вказаними у посиланні.

Допомога лікарів-волонтерів (вул. Сінна, 4/2), 095-551-30-05.

Медцентр Медея надає безкоштовні послуги переселенцям. Телефони: 099-608-71-91, 067-811-41-05 та директора: 050-531-24-18. З собою треба мати документ, який посвідчує особу та місце реєстрації (паспорт).

Безкоштовні стоматологічні послуги у 24 медзакладах по всій Полтавській області: у Полтаві, Кременчуці, Горішніх Плавнях, Великій Багачці, Гадячі, Глобиному, та ще 15 населених пунктах регіону. Телефони і адреси тут.

Ліки та дитяче харчування можна знайти та замовити у Telegram-групі Обмін ліками.

Робота

Гаряча лінія Полтавського обласного центру зайнятості:

0 934 802 190

0 638 874 605

0 954 524 784

0 962 336 163

Офіційні актуальні дані від центру зайнятості також публікують на сайті.

Вакансії та резюме по Полтаві є у Telegram-каналі Робота | Полтава | Работа

Заняття для дітей безкоштовно

з малювання та естетичного виховання для дітей (арт-центр Zelo). Біля центру є обладнане укриття для перебування під час повітряної тривоги.

Психологічна допомога від поліції

Багато людей у цей важкий час потребують психологічної допомоги. Для тих, хто не може впоратися самостійно з панікою, страхом, іншими сильними емоціями, полійцейські психологи створили Telegram-канал Психологічна підтримка з корисними постами та базовими рекомендаціями, що допоможуть розвантажити нервову систему.

А також запустили чат-бот @polltavasupportbot (посилання також є на каналі) для зворотного зв’язку психолога з клієнтом.

Джерело: Полтавщина