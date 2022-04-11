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Факти / Україна / Суспільство

Допомога переселенцям у Полтаві: де жити, що їсти, де лікуватися – адреси, телефони

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
переселенці

Останні кілька тижнів Полтава та область стали прихистком для багатьох людей, що втратили домівки або тікають від російських загарбників.

Ми зібрали адреси та контакти організацій, за якими люди, що евакуювалися з гарячих точок, можуть отримати консультацію та допомогу.

Гарячі лінії

Відповіді на основні питання, що виникають у людей, коли вони приїжджають у Полтаву: де жити, що їсти, та що робити далі.

Загальна гаряча лінія, куди переселенці можуть звертатися одразу:

0-800-21-80-20

0-800-331-787

Тут консультують з питань розселення, харчування, медичної допомоги.

Також переселенцям нададуть інформацію з усіх питань у службі з оперативного реагування Полтави за телефонами:

Тільки житло

Допомогти з житлом у Полтаві можуть тут:

Окремо по допомогу з житлом у Полтаві можна звернутися в Telegram-канал або пошукати на сайті Прихисток, який діє щодо всієї України. Знайти помешкання також можна за допомогою чат-боту.

Ріелтори Артем Зубарев, Яна Крейзе та Олена Юрченко допомагають знайти житло тим, хто вирішує залишитися у Полтаві, за телефоном:

095-436-06-07 – Артем.

Харчування

Готову їжу безкоштовно можна отримати:

  • безпосередньо у школах, де розселяють переселенців.
  • Кафе Старе місто, вул. Пушкіна, 53. Безкоштовні обіди щодня з 12.00 до 14.00 (можна взяти їжу з собою. Заявки на отримання харчування можна подати через сторінки в соцмережах Старого міста (Instagram, Facebook, через чат-бот Telegram волонтерської організації або за номером телефону 095-548-85-76 (Наталія).
  • Продукти харчування, щоби готувати їжу самостійно, роздають в офісі благодійної організації Карітас Полтава, що на вул. Пилипа Орлика, 20/1 (район Сонячного парку).

Полтава дітям

  • Карітас Полтава (вул. Пилипа Орлика, 20/1 (район Сонячного парку):
  • Гігієнічні засоби та підгузки щоденно з 9.00 до 15.00. Додаткова інформація за телефонами: 066-451-75-73, 099-487-72-77.
  • Полтавський ляльковий театр, вул. Пушкінська, 32.
  • Центр культури та дозвілля (майдан Незалежності, 5)
  • Пункт допомоги дітям (вул. Небесної Сотні, 61 (багатоповерхівка неподалік зупинки Млинзавод – у бік Південного вокзалу). Тут є безлактозні суміші, підгузки великих розмірів.

Одяг і речі

Безкоштовно отримати речі для дітей і дорослих, іграшки можна:

  • пункт видачі Тепла кофта (вул. Соборності, 46 — вхід зі сторони Спартака);
  • пункті видачі в приміщенні спорткомплексу Олімп (вул. Коваля, 3 — кафедра фізвиховання ПУЕТу).
  • Точки працюють з 10.00 до 17.00. Свої речі охочих допомогти просять не приносити в пункт видачі — для цього існують гуманітарні склади. Деталі за номером: 098-411-70-38.

Медицина

  • Школа №20 (вул. Анатолія Кукоби, 25) – приймають терапевт та педіатр. Медпункт працює щоденно з 10.00 до 13.00. Деталі за телефоном: (0532)-68-99-24.
  • Медичні заклади Полтави. Адреси й телефони тут.
  • Консультативна поліклініка лікарні ім. Скліфосовського. За телефонами, вказаними у посиланні.
  • Допомога лікарів-волонтерів (вул. Сінна, 4/2),  095-551-30-05.
  • Медцентр Медея надає безкоштовні послуги переселенцям. Телефони: 099-608-71-91, 067-811-41-05 та директора: 050-531-24-18. З собою треба мати документ, який посвідчує особу та місце реєстрації (паспорт).
  • Безкоштовні стоматологічні послуги у 24 медзакладах по всій Полтавській області: у Полтаві, Кременчуці, Горішніх Плавнях, Великій Багачці, Гадячі, Глобиному, та ще 15 населених пунктах регіону. Телефони і адреси тут.
  • Ліки та дитяче харчування можна знайти та замовити у Telegram-групі Обмін ліками.

Робота

Гаряча лінія Полтавського обласного центру зайнятості:

  • 0 934 802 190
  • 0 638 874 605
  • 0 954 524 784
  • 0 962 336 163

Офіційні актуальні дані від центру зайнятості також публікують на сайті.

Вакансії та резюме по Полтаві є у Telegram-каналі Робота | Полтава | Работа

Заняття для дітей безкоштовно

з малювання та естетичного виховання для дітей (арт-центр Zelo). Біля центру є обладнане укриття для перебування під час повітряної тривоги.

Психологічна допомога від поліції

Багато людей у цей важкий час потребують психологічної допомоги. Для тих, хто не може впоратися самостійно з панікою, страхом, іншими сильними емоціями, полійцейські психологи створили Telegram-канал Психологічна підтримка з корисними постами та базовими рекомендаціями, що допоможуть розвантажити нервову систему.

А також запустили чат-бот @polltavasupportbot (посилання також є на каналі) для зворотного зв’язку психолога з клієнтом.

Джерело: Полтавщина

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