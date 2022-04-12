В зоне боевых действий всегда остается большое количество неразорвавшихся снарядов, скрытых мин и растяжек, от которых умирает или калечится много гражданских в последующие годы или даже десятилетия после войны.

Поэтому кандидат химических наук и участник реалити Пара на миллион (Новый канал) Глеб Репич подготовил список основных правил, которых нужно придерживаться, чтобы не подорваться.

Прежде всего необходимо знать, как выглядят мины, которые враг устанавливает на нашей территории.

1. Мины нажимного действия — взрываются, когда человек наступает на них, вследствие чего может оторвать ногу или часть ступни.

Это ПМН-2 (типичная фугасная противопехотная мина).

ПФМ-1 (ее еще называют “лепесток” — особенно опасна, потому что своей интересной формой привлекает детей).

ТМ-62 (противотанковая мина, взрывающаяся при наезде на нее автомобиля или другой техники).

2. Мины, устанавливаемые в виде растяжки — тонкой нити или металлической проволоки, которая тянется от запала мины над землей на высоте 10-15 см.

ОЗМ-72 (“лягушка”, потому что перед срабатыванием подпрыгивает и взрывается; в установленном виде полностью погружена в землю, на поверхности торчит только подрывник).

МОН-50 (мина направленного действия, поражающая смертоносным потоком обломков в узком секторе).

ПОМЗ-2 (осколочные мины образца Второй мировой войны).

Граната Ф-1.

– Отдельно хочу выделить ПОМ-2 и ПОМ-3. Они внешне похожи. Первая разбрасывает вокруг себя тонкие капроновые нити. Когда кто-то их затрагивает, происходит взрыв. Вторая более коварна, потому что оборудована сейсмодатчиком, реагирующим на шаги человека. Обе имеют устройство самоликвидации, которое подрывает ее через определенное время. К таким минам КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено приближаться, — подчеркнул Глеб Репич.

Как не подорваться на минах: советы для мирного населения / 2 фотографии

Как не подорваться на минах — правила безопасности

Не возвращайтесь до разминирования. В освобожденные города и села можно приезжать только тогда, когда ГСЧС дадут на это добро. Ведь территория, в том числе и дома, нуждаются в разминировании. Не заходите в небезопасные места. Категорически запрещено заходить на брошенные врагом боевые позиции, ведь они точно будут заминированы. Не ходите там, где могут быть мины. Это обочины, лесополосы, нераспаханные поля. Остановитесь, отойдите. Если вы заметили мину или любой другой боеприпас, немедленно остановитесь! Скорее всего, рядом будут еще мины. Отойдите по своим же следам на безопасное расстояние – метров на 300. Немедленно сообщите о находке специалистам. Сразу сообщите в ГСЧС (101), полицию (102) или местные органы власти. Отметьте опасный участок. Проследите, чтобы до прибытия взрывотехников никто не приближался к опасному месту. Не разминируйте самостоятельно! Забудьте все, что вы видели в фильмах. Обычно мины устанавливают так, чтобы при попытке их обезвредить произошел взрыв.

Источник: Новый канал

Фото: Новый канал, ГСЧС