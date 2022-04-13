12 квітня стало відомо, що СБУ заарештувала проросійського політика Віктора Медведчука. Поки немає подробиць затримання, але в мережі більш ніж бурхливо відреагували на цю подію.

Найепічніша реакція, мабуть, пішла з Кремля. Там, напевно, настільки приголомшені цією новиною, що не одразу зорієнтувалися, що треба говорити, тож дістали старі методички про фейки.

– По Медведчуку бачив. Я нічого не можу сказати, чи це насправді так. Щось говорити було б неправильно без жодних підтверджень, – заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Зі свого боку, слова Пєскова висміяв російський бізнесмен Михайло Ходорковський, який висловлюється проти путінського режиму.

– Нібито затримано? Чи нібито Медведчук? Коли Путіна судитимуть, Пєскову треба залишитися його прессекретарем. Буде феєрично, – зазначив Михайло Ходорковський.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович разом з усіма потішився, а також заінтригував подробицями затримання посіпаки Кремля.

– Медведчук не був у Києві. Його взяла Служба безпеки України, яка, скажімо так делікатно, шукала, шукала та знайшла, – заявив Арестович в інтерв’ю Марку Фейгіну.

За його словами, Медведчук – це цінний елемент, який може розповісти багато цікавих моментів.

– Він зараз дуже багато цікавих подробиць розповість, – сказав Арестович.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Медведчук нині використає українську в’язницю як сховище від російських спецслужб.

– Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в’язниці. З гарантованим багаторічним тюремним строком. У РФ його обов’язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в підсумку стала одним з ініціаторів війни, – зазначив Подоляк.

Також мимо цієї події не пройшов відомий ведучий та волонтер Сергій Притула.

– Володимире Зеленський, а можна, щоб у паузах між судами, с*** тримали не в СІЗО, а у нас на волонтерському штабі? – зазначив Притула.