Были чистые поля, а теперь все сожжено: СБУ перехватила разговор российского солдата

Российские солдаты, воюющие против мирного населения в Украине, не могут оправиться от шока и делятся со своими товарищами впечатлениями от полномасштабной войны. Об этом говорится в новом телефонном разговоре захватчиков, который удалось перехватить Службе безопасности Украины.

– Столько уже слегло, такие потери. Жители нам не рады. Когда стояли в деревне – женщина вышла и просто начала обстреливать колонну, — рассказал оккупант своему другу.

Он отметил, что везде на заборах можно заметить надписи типа: Российские оккупанты, уходите! Мы вас не ждали! Мы вас не звали! Россия – захватчики.

– Едешь, у них такие поля чистые были. Теперь все засорено, сожжено, много ям. Сгоревшая техника стоит, а тела лежат, — поделился российский солдат.

Он признался, что не чувствует высокой цели в своих агрессивных действиях: никто из российских военнослужащих не будет гордиться этим.

В Службе безопасности Украины подчеркнули, что будут делать все, чтобы российская армия ответила за военные зверства, совершенные на территории нашего государства.