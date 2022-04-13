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Факти / Україна / Суспільство

Були чисті поля, а тепер все спалено: СБУ перехопила розмову російського солдата

Юля Захарченко редакторка стрічки
СБУ, Служба безпеки України

Російські солдати, які воюють проти мирного населення в Україні, не можуть оговтатися від шоку та діляться зі своїми товаришами враженнями від повномасштабної війни. Про це йдеться у новій телефонній розмові загарбників, яку вдалося перехопити Службі безпеки України.

– Стільки вже злягло, такі втрати. Жителі нам не раді. Коли стояли у селі – жінка вийшла та просто почала обстрілювати колону, – розповів окупант своєму другові.

Він зазначив, що всюди на парканах можна помітити написи на кшталт: Російські окупанти, йдіть геть! Ми вас не кликали! Ми вас не чекали! Росія – загарбники.

– Їдеш, у них такі поля чисті були. Тепер усе засмічено, спалено, багато ям. Техніка, що згоріла, стоїть, а тіла лежать, – поділився російський солдат.

Він зізнався, що не відчуває високої мети у своїх агресивних діях: ніхто з російських військовослужбовців не пишатиметься цим.

У Службі безпеки України наголосили, що робитимуть все, щоб російська армія відповіла за воєнні звірства, вчинені на території нашої держави.

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Джерело: СБУ

Фото: Depositphotos

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