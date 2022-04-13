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Под Запорожьем российские войска обстреляли село Новоданиловка фосфорными бомбами

Юля Захарченко редактор ленты
Под Запорожьем российские войска обстреляли село Новоданиловка фосфорными бомбами

В Запорожской области российские войска обстреляли село Новоданиловка фосфорными боеприпасами. В результате артобстрела загорелась крыша жилого дома на улице Хрусталькова.

Спикер Запорожской областной военной администрации и полковник ВСУ Иван Арефьев отметил, что нет пострадавших в результате пожара, а подразделения спасательной службы смогли ликвидировать последствия возгорания огня.

Он добавил, что остается высокая угроза применения захватчиками ракетного вооружения на объекты военной и гражданской инфраструктуры, а также возможность активизации действий российских оккупантов с целью продвижения в город Запорожье.

— Каждый прожитый день – это борьба за жизнь и нашу Украину. Борьба, полная отчаянного героизма тех, кто стал бок о бок, чтобы защищать Запорожский край. Так что сохраняем спокойствие и держим оборону, вытесняя вражеские войска, — призвал полковник Вооруженных сил Украины.

Он добавил, что в одном из населенных пунктов под Запорожьем пиротехники уничтожили один снаряд реактивной системы залпового огня Ураган.

Взрывоопасный предмет содержал недетонированные кассетные элементы и представлял реальную угрозу для местного населения, ведь ближайшее домовладение находится всего в 20 м от опасной находки.

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Фото: СНБО

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