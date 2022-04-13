Британская разведка продемонстрировала расстановку сил в Украине на 13 апреля.

На карте видно, что россияне пока контролируют часть украинской территории. Но украинские войска идут в контрнаступление из Николаевской и Запорожской областей в направлении Херсонщины, которая находится под временной оккупацией.

В настоящее время бои продолжаются на территории Луганской, Харьковской, Херсонской, Донецкой и юге Запорожской областей.

Мариуполь в Донецкой области находится в окружении русских войск. С территории временно оккупированного Крымского полуострова и южного направления враг наступает на портовый город через Бердянск, а через территорию Мелитополя идет в направлении Запорожья.

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Источник: Минобороны Великобритании