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Факты / Украина / Общество

На 14 апреля согласовали 9 гуманитарных коридоров

Марта Бондаренко редактор ленты
На 14 апреля согласовали 9 гуманитарных коридоров

На сегодняшний день, 14 апреля, согласовали девять гуманитарных коридоров для эвакуации населения.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье можно будет выехать на собственном транспорте.

Как будут работать гуманитарные коридоры:

  • Северодонецк – Бахмут (место собрания – проспект Химиков, 28).
  • Лисичанск – Бахмут (место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
  • Попасная – Бахмут (место собрания – ул. Первомайская, 42).
  • Село Горское – Бахмут (место собрания – ул. Гагарина, 13).
  • Рубежное – Бахмут.

Как подчеркнула Ирина Верещук, гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны вражеских войск.

Напомним, что 13 апреля гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения не работали. Российские оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы в Запорожской области, а в Луганской области не прекращались обстрелы.

Фото: Кирилл Тимошенко

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