На сьогодні, 14 квітня, погодили дев’ять гуманітарних коридорів для евакуації населення.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, з міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя можна буде виїхати на власному транспорті.

Як працюватимуть гуманітарні коридори:

Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).

Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).

Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).

Село Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).

Рубіжне – Бахмут.

Як наголосила Ірина Верещук, гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку ворожих військ.

Нагадаємо, що 13 квітня гуманітарні коридори для евакуації мирного населення не працювали. Російські військові заблокували евакуаційні автобуси у Запорізькій області, а на Луганщині не припинялися обстріли.

Фото: Кирило Тимошенко