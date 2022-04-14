На сьогодні, 14 квітня, погодили дев’ять гуманітарних коридорів для евакуації населення.
Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
За її словами, з міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя можна буде виїхати на власному транспорті.
Як працюватимуть гуманітарні коридори:
- Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).
- Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
- Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).
- Село Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).
- Рубіжне – Бахмут.
Як наголосила Ірина Верещук, гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку ворожих військ.
Нагадаємо, що 13 квітня гуманітарні коридори для евакуації мирного населення не працювали. Російські військові заблокували евакуаційні автобуси у Запорізькій області, а на Луганщині не припинялися обстріли.
Фото: Кирило Тимошенко