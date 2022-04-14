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Факти / Україна / Суспільство

На 14 квітня погодили 9 гуманітарних коридорів

Марта Бондаренко редакторка стрічки
На 14 квітня погодили 9 гуманітарних коридорів

На сьогодні, 14 квітня, погодили дев’ять гуманітарних коридорів для евакуації населення.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, з міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя можна буде виїхати на власному транспорті.

Як працюватимуть гуманітарні коридори:

  • Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).
  • Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
  • Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).
  • Село Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).
  • Рубіжне – Бахмут.

Як наголосила Ірина Верещук, гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку ворожих військ.

Нагадаємо, що 13 квітня гуманітарні коридори для евакуації мирного населення не працювали. Російські військові заблокували евакуаційні автобуси у Запорізькій області, а на Луганщині не припинялися обстріли.

Фото: Кирило Тимошенко

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