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Факты / Украина / Общество

Оккупанты блокируют автобусы и ведут огонь: 13 апреля гумкоридоры не будут работать

Марта Бондаренко редактор ленты
Евакуація в Луганській області

Сегодня, 13 апреля, гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения не будут работать.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, российские военные заблокировали эвакуационные автобусы в Запорожской области, а в Луганской области не прекращаются обстрелы.

— Оккупанты не только пренебрегают нормами международного гуманитарного права, но и не могут должным образом контролировать своих людей на местах. Все это создает такой уровень опасности на маршрутах, что мы вынуждены воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сегодня, – подчеркнула Ирина Верещук.

Кроме того, сегодня ночью российские войска обстреляли железнодорожную станцию ​​в центральной Украине. По соображениям безопасности пришлось изменить маршрут и график для 17 пассажирских поездов.

Это привело к задержке этих поездов. Самая длинная задержка составила 7 ч. 23 мин. Никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал.

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Фото: Кирилл Тимошенко

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