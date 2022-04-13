Сегодня, 13 апреля, гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения не будут работать.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, российские военные заблокировали эвакуационные автобусы в Запорожской области, а в Луганской области не прекращаются обстрелы.

— Оккупанты не только пренебрегают нормами международного гуманитарного права, но и не могут должным образом контролировать своих людей на местах. Все это создает такой уровень опасности на маршрутах, что мы вынуждены воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сегодня, – подчеркнула Ирина Верещук.

Кроме того, сегодня ночью российские войска обстреляли железнодорожную станцию ​​в центральной Украине. По соображениям безопасности пришлось изменить маршрут и график для 17 пассажирских поездов.

Это привело к задержке этих поездов. Самая длинная задержка составила 7 ч. 23 мин. Никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал.

Фото: Кирилл Тимошенко