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Факты / Украина / Общество

Более 19 тыс. солдат и 753 танка: Генштаб ВСУ озвучил потери РФ

Юля Захарченко редактор ленты
Более 19 тыс. солдат и 753 танка: Генштаб ВСУ озвучил потери РФ

По состоянию на 14 апреля 2022 года, за все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 19,9 тыс. своих солдат.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Российская Федерация имеет значительный ущерб, нанесенный ей нашими защитниками.

Общие боевые потери российской армии

личного состава – около 19 900 человек;
танков – 753 единицы;
боевых бронированных машин – 1 968 единиц;
артиллерийских систем – 366 единиц;
РСЗО – 122 единицы;
средства ПВО – 64 единицы;
самолетов – 160 единиц;
вертолетов – 144 единицы;
автомобильной техники – 1 437 единиц;
корабли/катера – 7 единиц;
цистерн из ГСМ – 76 единиц;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 134 единицы;
специальная техника – 25 единиц;
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что информация уточняется. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Фото: Генштаб ВСУ

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Источник: Генштаб ВСУ

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