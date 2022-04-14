Чернобаевка 15: украинские защитники уничтожили вражеские склады с боеприпасами

Украинские защитники 15 раз разрушили вражескую технику и ликвидировали живую силу возле Чернобаевки в Херсонской области. В этот раз Вооруженные силы Украины уничтожили склады с боеприпасами 22 армейского корпуса, являющегося частью российских оккупационных войск в Крыму.

Советник Офиса президента Украины и военный обозреватель Алексей Арестович отметил, что флагман Черноморского флота РФ крейсер Москва утонул.

По его мнению, это колоссальное по значению военное событие и самое большое поражение российского флота со времен Второй мировой войны.

— Вы будете смеяться, но… Чернобаевка-15. Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены. Плюс – флагман Черноморского флота РФ крейсер Москва совершил отрицательное всплытие в районе острова, куда его послали. Гештальт закрыт. Где Москва? Она утонула. Утопление Москвы – колоссальное по значению военное событие и величайшее поражение российского флота со времен ВМВ, – отметил советник Офиса президента.

Алексей Арестович считает, что это очень звонкая пощечина Российской Федерации, к тому же символическая по названию. Он призвал российскую армию прекратить наступления на территории Украины и вернуться в РФ.

Чернобаевка – это село возле Херсона, рядом с которым расположен аэродром. Чернобаевка стала черной меткой для российских войск. Захватчики любой ценой пытаются закрепиться там, поскольку это плацдарм для дальнейшего наступления на Николаев и Одессу.