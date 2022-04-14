Станом на 14 квітня 2022 року, за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила близько 19,9 тис. своїх солдатів.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, Російська Федерація має значні збитки, які їй завдали наші захисники.

Загальні бойові втрати російської армії

особового складу – близько 19 900 осіб;

танків ‒ 753 одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 1 968 одиниць;

артилерійських систем – 366 одиниць;

РСЗВ – 122 одиниці;

засоби ППО – 64 одиниці;

літаків – 160 одиниць;

гелікоптерів – 144 одиниці;

автомобільної техніки – 1 437 одиниць;

кораблі /катери – 7 одиниць;

цистерн з ПММ – 76 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134 одиниці;

спеціальна техніка – 25 одиниць;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що інформація уточнюється. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Фото: Генштаб ЗСУ