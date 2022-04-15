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Факты / Украина / Общество

Ночные взрывы в Киеве: часть города осталась без света

Юля Захарченко редактор ленты
Свет, світло, освещение

В ночь с 14 на 15 апреля в Киеве раздалось несколько сильных взрывов. Часть Киевской области оказалась обесточенной.

В Борщаговском сельском совете отметили, что ДТЭК будет устранять аварию и возобновлять поставки электроэнергии в течение двух суток.

Перед этим на территории всей Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Сначала трем областям (Сумской, Херсонской и Луганской) удалось обойти опасность, однако вскоре и здесь начали звучать сирены.

Местные жители сообщали о взрывах в нескольких городах после оглашения масштабной воздушной тревоги.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что хаотические обстрелы Кременной продолжались с вечера — один человек погиб, еще пять людей ранены.

Российские войска открыли огонь по городу из тяжелого вооружения. По его словам, обстрелы не утихали всю ночь, продолжаются до сих пор — сейчас опасно по всей территории населенного пункта.

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