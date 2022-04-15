У ніч з 14 на 15 квітня у Києві пролунало декілька сильних вибухів. Частина Київської області виявилася знеструмленою.

У Борщагівській сільській раді зазначили, що ДТЕК усуватиме аварію та відновлюватиме постачання електроенергії протягом двох діб.

Перед цим на території всієї України була оголошена повітряна тривога. Спочатку трьом областям (Сумській, Херсонській та Луганській) вдалось оминути небезпеку, проте згодом і тут почали лунати сирени.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи у декількох містах після оголошення масштабної повітряної тривоги.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що хаотичні обстріли Кремінної тривали із вечора – одна людина загинула, ще п’ятеро осіб поранені.

Російські війська відкрили вогонь по місту із важкого озброєння. За його словами, обстріли не вщухали всю ніч, продовжуються і дотепер – зараз небезпечно на всій території населеного пункту.