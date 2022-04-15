Ирпень более чем на 70%: насколько разрушены города под Киевом, Харьков и Мариуполь

Спутниковый центр Организации Объединенных Наций оценил, насколько разрушены украинские города из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации.
По данным спутниковых снимков Института подготовки и исследований ООН, в Киевской области больше всего разрушено село Горенка — примерно 77% территории населенного пункта.
В то же время Ирпень пострадал на 71%, а Гостомель – на 58%. Разрушения в Буче оценивают в 26%, а западная часть Киева пострадала на 1,4%.
В Чернигове – на 21%, однако мэр города Владислав Атрошенко после отхождения российских войск оценивал разрушение в 70%.
По состоянию на начало апреля, в Мариуполе повреждено около 22% объектов, хотя в местном горсовете оценивали разрушения более чем на 80% города.
По состоянию на конец марта, в Харькове повреждено 4% города, в Сумах – примерно 0,4%, а в Донецке – около 0,17%. Российские войска все еще постоянно обстреливают Харьков и Мариуполь.
Источник: UNOSAT
Фото: UNOSAT