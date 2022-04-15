У людей відібрали життя: американські сенатори відвідали Бучу й Бородянку

Бучу та Бородянку під Києвом відвідали американський сенатор від штату Монтана Стівен Дейнс та конгресвумен Вікторія Спартц. Вони зізналися, що навіть уявити не могли, що Росія здатна на такі звірства у XXI столітті.

– Складно підібрати якісь слова. Це невинні люди. Вони жили, а це життя у них відібрали. Беззаперечно, це воєнні злочини. Дякую слідчим, які збирають докази для притягнення до відповідальності Володимира Путіна і всіх, хто винен у цих злочинах, – наголосив Стівен Дейнс.

За його словами, Сенат США зробить все для того, щоб Україні надали якомога більше необхідної допомоги.

Перша в історії етнічна українка, обрана до Конгресу США, Вікторія Спартц наголосила, що Америка підтримуватиме нашу державу. Вона родом з Чернігівської області та розуміє контекст відносин Росії та України.

– Переконана, що український народ переможе у війні. Ми та Європа маємо допомогти. Якщо ми не допоможемо зараз, то дуже багато українських волелюбних людей загинуть у війні, – вважає Вікторія Спартц.

Протягом останніх тижнів Україну відвідали президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, верховний представник ЄС Жозеп Боррель та інші лідери іноземних держав. Після поїздки вони були єдині в одному – президент РФ винен у воєнних злочинах в Україні, за які має понести відповідальність.