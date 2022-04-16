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Факти / Україна / Суспільство

В окупованому Херсоні з’явилося понад 800 нових могил – The Washington Post

Юля Захарченко редакторка стрічки
В окупованому Херсоні з’явилося понад 800 нових могил – The Washington Post

У тимчасово окупованому Херсоні ймовірно російські найманці копають нові ряди могил. З 28 лютого до 15 квітня на Херсонському кладовищі з’явилося щонайменше 824 могили.

За даними нещодавніх супутникових знімків, проаналізованих лондонським некомерційним центром інформаційної стійкості, нові могили розташовані у районах, поблизу яких перебувають російські війська.

Фото: Planet Labs

Фото: Planet Labs

– Страшно подумати про те, як загинули мирні жителі та що ще відбувається у цих районах, — сказав директор з розслідувань Бенджамін Стрік.

У лісі біля Чернігова також нещодавно помітили декілька братських поховань. Згідно зі знімками, нові могили продовжують копати навіть після того, як місто повернули під контроль України після тижнів російської облоги. Ймовірно у місті досі знаходять нові тіла мирних жителів, яких вбили путінські найманці.

Протягом першого тижня повномасштабної війни в Україні Херсон захопили російські військові. Місто розташовано біля порту на річці Дніпро поблизу Чорного моря, що робить його стратегічно важливим об’єктом.

Близько 280 тис. жителів Херсона поїхали з міста після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Армія РФ зіткнулася з опором і протестами цивільного населення у місті.

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Джерело: The Washington Post

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