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Факты / Украина / Общество

Улицы и дома в воде: в Демидове под Киевом до сих пор потоп из-за разрушения дамбы

Кристина Величанская Кореспондентка Факти ICTV
Потоп у Демидові

В Демидове Вышгородском районе уровень воды в несколько метров. Из-за разрушения дамбы вода из Киевского моря пошла в русло реки Ирпень, но вышла из берегов – затопило торфяники и частично село, сообщает журналистка Фактов ICTV с места событий.

Защитная дамба частично сдержала поток, но несколько улиц – а это десятки домов – до сих пор в воде. Люди пытаются откачать воду сами самодельными насосами, но это длительный процесс, потому что не хватает топлива.

У многих, кому больше повезло, подтоплены огороды и подвалы, у некоторых дома в воде. Пока спасатели сюда не приезжали. Люди спасаются своими силами.

Демидов, как и Дымер и Козаровичи, отрезан двумя взорванными переправами.

Сейчас мост и дамбу уже восстановили, но движение затруднено. Поскольку поток автомобилей большой, временный понтонный мост не выдерживает, проседает.

Потоп у Демидові
Потоп у Демидові
Потоп у Демидові
Потоп у Демидові
Улицы и дома в воде: в Демидове под Киевом до сих пор потоп из-за разрушения дамбы / 2 фотографии

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