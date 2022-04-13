Не спешите с возвращением: глава Киевской ОВА о разминировании деоккупированных районов

Разминирование деоккупированных территорий Киевской области продолжается, поэтому эвакуированным жителям советуют подождать с возвращением домой.

Об этом вечером 13 апреля в эфире национального телемарафона заявил глава Киевской ОВА, генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк.

– Сейчас у нас продолжается восстановление деоккупированных Бучанского, Вышгородского и Броварского районов, производится расчистка улиц и завалов. Города потихоньку возвращаются в нормальное состояние, но остается минная опасность. Поэтому мы рекомендуем людям не спешить с возвращением, – заявил глава Киевской ОВА.

Он также рассказал, что разминирование Киевской области будет проводиться в два этапа: первый продлится до конца апреля, второй – до начала лета 2022 года.

– Остальные территории — это будет, я думаю, не менее года, когда мы сможем сказать, что вся Киевская область очищена от “сюрпризов”, которые оставили нам оккупанты, — объяснил Александр Павлюк.

Только за этот день украинским саперам удалось обезвредить более 1 тыс. вражеских боеприпасов. Общее количество уже обезвреженных мин РФ достигает 14,5 тыс.