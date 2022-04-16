Вулиці та хати у воді: у Демидові під Києвом досі потоп через руйнування дамби

У Демидові Вишгородському районі рівень води у кілька метрів. Через руйнування дамби вода з Київського моря пішла у русло річки Ірпінь, але вийшла з берегів – затопило торфяники і частково село, повідомляє журналістка Фактів ICTV з місця подій.

Захисна дамба частково стримала потік, але кілька вулиць – а це десятки будинків – досі у воді. Люди намагаються відкачати воду самотужки саморобними помпами, але це тривалий процес, бо бракує пального.

У багатьох, кому більше пощастило, підтоплені городи та підвали, у декого хати у воді. Поки рятувальники сюди не приїжджали. Люди рятуються самотужки.

Демидів, як і Димер та Козаровичі, відрізаний двома підірваними переправами.

Зараз міст та дамбу вже відновили, але рух ускладнений. Оскільки потік автомобілів великий, тимчасовий понтонний міст не витримує, просідає.