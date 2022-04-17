Україна чекає від західних партнерів чи негайного постачання важкої зброї, чи суттєвої участі у переговорах, що сприяли б миру.

Про це у новому відеозверненні 16 квітня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він повідомив, що ситуація в Маріуполі залишається складною, але українська влада шукає рішення для порятунку людей.

– Вплинути на це можна лише двома шляхами: або партнери дадуть Україні всю необхідну важку зброю, літаки. При чому без перебільшення – негайно. Щоб ми могли знизити деблокувати Маріуполь. Або – переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальною, – заявив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що з початку блокади Маріуполя не було жодного дня, щоб українська влада не шукала рішення деблокади міста на Азовському морі: чи дипломатичного, чи військового.

– Знайти це рішення вкрай складно. Поки жодного на 100% реального варіанту не було. Це стосується як варіантів військових дій, так і переговорного процесу. Хоча ми чули багато намірів від тих, хто хотів би допомогти, і хто дійсно користується міжнародним авторитетом. Але жоден з них, поки що, не реалізувався. Втім ми не полишимо цих намагань, – сказав президент Зеленський.

Президент заявив, що щоденно на зв’язку з захисниками Маріуполя знаходяться або він особисто, або головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, або очільник переговорної групи Давид Арахамія.

Він також додав, що підписав наказ про нагородження 186 військовослужбовців ЗСУ, 13 військових Головного управління розвідки, двох працівників СБУ та одного бійця Нацгвардії.

Раніше президент оголосив про розширення програми забезпечення житлом громадян України, що постраждали від війни, а також військових, які цього житла не мають.