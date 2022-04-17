Государство расширяет программу жилищного обеспечения временных переселенцев, ветеранов и военнослужащих.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 16 апреля, обеспечение жильем будет проходить в три этапа.

По его словам, речь идет о программе, которая была предложена правительству Украины еще до войны, но сейчас она будет расширена и будет касаться всей территории Украины.

Владимир Зеленский объявил, что этот процесс будет совмещен с программой энергомодернизации жилья.

На первом этапе временным жильем будут обеспечены все переселенцы.

— Все переселенцы. Те, чей дом разрушен войной. Временным, пока мы восстанавливаем их жилье или пока люди не получают компенсацию: квадратными метрами или деньгами, — пояснил президент.

На втором этапе государство будет восстанавливать города и общины, которые оккупационные войска РФ пытались уничтожить.

На третьем этапе жильем будут обеспечены те, кто защищал или защищает украинское государство, но не имеет собственного жилья.

– Не может быть больше такого, что человек отдает все. Отдает жизнь военной службе, но выходит на пенсию без собственной квартиры. Не могу быть больше такого, что сын или дочь защищают Украину на войне, а у отца или матери нет собственного жилья и вынуждены жить на съемной квартире, — сказал Владимир Зеленский.

Он также рассказал, что программа коснется учителей, врачей, медицинских сестер и правоохранителей. Однако не уточнил, как именно.

– Каждый и каждая в Украине имеют право на свое жилье, на свой собственный дом или свою собственную квартиру. Все, чье жилье разрушили оккупанты, и все, кто долгие годы стоял в очереди. Весь наш народ, который заслуживает жизни в современной среде… Абсолютно не сомневаюсь, что нам удастся не только восстановить разрушенное, но и восстановить справедливость относительно тех, чье право на жилье было нарушено, — сказал президент Зеленский.

Владимир Зеленский рассказал, что Украина уже привлекает ведущих архитекторов и международную поддержку, чтобы реализовать этот проект. Будут также привлечены государства-партнеры и международные доноры.