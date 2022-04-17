До сих пор заминированы! Марченко призвал не передвигаться по одесским пляжам

Глава Одесской ОВА Максим Марченко опроверг информацию о якобы начале разминирования одесских пляжей сотрудниками ГСЧС.

— В некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что якобы сегодня ГСЧС начала частично разминировать одесские пляжи. Эта информация не соответствует действительности и фейковая. Еще раз подчеркиваю! Ни в коем случае не передвигайтесь по пляжам Одессы и области, — заявил Марченко.

В ГСЧС Одесщины также призвали не передвигаться по территории побережья и по пляжам Одессы и области из-за того, что они до сих пор остаются заминированными.

Система обороны Одессы и области включает в себя минирование определенных территорий, в частности морского побережья, где враг может попытаться осуществить высадку десанта.

Прогулка по пляжу может обернуться трагедией. Все мины небезопасны и неединичны, поэтому безопасно обойти заминированную территорию просто невозможно.

Источник: Одесса.Официально