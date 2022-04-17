Голова Одеської ОВА Максим Марченко спростував інформацію про нібито початок розмінування одеських пляжів співробітниками ДСНС.

— У деяких Telegram-каналах з’явилася інформація про те, що нібито сьогодні ДСНС розпочала частково розміновувати одеські пляжі. Ця інформація не відповідає дійсності та є фейковою. Вкотре наголошую! В жодному випадку не пересувайтеся пляжами Одеси та області, – заявив Марченко.

У ДСНС Одещини також закликали не пересуватися територією узбережжя та пляжами Одеси й області через те, що вони й досі залишаються замінованими.

Система оборони Одеси та області включає в себе мінування певних територій, зокрема, морського узбережжя, де ворог може спробувати здійснити висадку десанту.

Прогулянка пляжем може обернутися трагедією. Усі міни небезпечні та непоодинокі, тому безпечно оминути заміновану територію просто неможливо.

Джерело: Одеса.Офіційно