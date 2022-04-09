Украинская сторона по состоянию на 9 апреля пока не видит реальной угрозы со стороны Приднестровья.

Об этом в эфире марафона национальных телеканалов сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

– Я могу подтвердить, что мы отмечали определенную активность на территории временно оккупированной Россией независимой территории Молдовы. Однако можем сказать, что это была демонстрация каких-то действий, не более, – говорит Сергей Братчук.

По словам спикера оперативного штаба ОВА, Вооруженные силы Украины имеют план действий, огневые средства и силы поражения, даже если российские военные отважатся сделать первый шаг на территорию Украины на государственной границе Одесской области.

– Врагу дадут очень горячую оплеуху, и он, если и вернется с нашей земли, то только грузом 200, – убежден Сергей Братчук.

Местное население так называемой Приднестровской Молдавской республики, добавляет спикер оперативного штаба областной военной администрации, не очень желает участвовать в войне в Украине:

– Они понимают, что их ждет судьба десанта морской пехоты, который пал под Николаевом и Мариуполем.

Однако факт существования угрозы от российских военных со стороны Черного моря Сергей Братчук не отрицает.

– Корабли Черноморского флота, к сожалению, пока не исчезли с моря, хотя активности мы сейчас не видим, – говорит он.

Корабли РФ перегруппировываются и периодически уходят в Крым для пополнения боекомплекта.

Напомним, что неделю назад, 2 апреля, на 38-е сутки полномасштабной войны в Украине , Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал о том, что РФ активизировала привлечение подразделений своих войск на территории Приднестровского региона Молдовы.

Уже тогда украинская сторона предполагала, что Россия намерена использовать их для провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной.

6 апреля Генеральный штаб ВСУ сообщил о готовящейся подготовке к приему российских самолетов на аэродроме Тирасполь.

А на следующий день от Вооруженных сил Украины поступила информация об агитации на территории так называемой Приднестровской Молдовской республики среди населения с российским гражданством.

На такие шаги, отметили в ВСУ, командование Вооруженных сил Российской Федерации пошло, чтобы решить проблему пополнения своих подразделений.

За ситуацией на фронте можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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