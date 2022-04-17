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Факты / Украина / Общество

Пострадавшие от войны регионы получат 10 млн продуктовых наборов – Свириденко

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань

Жители областей Украины, которые пострадали от действий российских оккупантов, обеспечивают необходимыми продуктами. В эти регионы поставляют 10 млн продуктовых наборов длительного хранения.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам, продуктовые наборы составлены из расчета обеспечения на один месяц для одного человека.

— На реализацию этой программы государство уже выделило 5 млрд грн. Для ее выполнения задействованы 24 областные военно-гражданские администрации, а также военно-гражданская администрация. Киева, — отметила она.

Также Свириденко рассказала о роли Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, который уже наладил непрерывное поставки гуманитарных грузов через западную границу страны. Речь идет о продуктах питания, одежде, обуви, лекарственных средствах, товарах медицинского назначения и средствах гигиены.

Основную работу по доставке гуманитарных грузов непосредственно в области, где они нужны, берет на себя Укрзализныця и Укрпочта.

Министр добавила, что функционирует государственная кредитная программа 5-7-9%, с помощью которой ретейлеры могут получить оборотные средства.

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