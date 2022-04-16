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Факты / Украина

В Чернигов впервые за время войны доставили гуманитарный груз по железной дороге

Татьяна Забожко редактор ленты
Гуманітарний вантаж Укрзалізницею до Чернігова

В Чернигов из Киева впервые за время войны прибыл гуманитарный груз по железной дороге.

Новостью поделился глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

В областной центр в общей сложности прибыло девять вагонов с продуктовыми наборами, средствами гигиены, генераторами и т.д.

Для этого в сжатые сроки специалистам удалось проверить и восстановить около 300 км путей. На большом количестве участков работы еще продолжаются.

Товар разгрузили и часть уже направили по назначению.

Гуманітарний вантаж Укрзалізницею до Чернігова
Гуманітарний вантаж Укрзалізницею до Чернігова
Гуманітарний вантаж Укрзалізницею до Чернігова
Гуманітарний вантаж Укрзалізницею до Чернігова
Гуманітарний вантаж Укрзалізницею до Чернігова
Гуманітарний вантаж Укрзалізницею до Чернігова
Гуманітарний вантаж Укрзалізницею до Чернігова
Гуманітарний вантаж Укрзалізницею до Чернігова
Гуманітарний вантаж Укрзалізницею до Чернігова
Гуманітарний вантаж Укрзалізницею до Чернігова
Гуманітарний вантаж Укрзалізницею до Чернігова
Гуманітарний вантаж Укрзалізницею до Чернігова
Гуманітарний вантаж Укрзалізницею до Чернігова
Гуманітарний вантаж Укрзалізницею до Чернігова
В Чернигов впервые за время войны доставили гуманитарный груз по железной дороге / 7 фотографий

Напомним, что 16 апреля Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение с Черниговом и несколькими населенными пунктами в области.

В областной центр теперь будет направляться региональный дизель-поезд № 894/893 Киев – Чернигов.

В этот же день возобновил движение пригородный поезд Дарница – Нежин.

С 12 апреля курсируют поезда Терещенская – Шостка, Конотоп – Шостка, Конотоп – Ворожба, Конотоп – Бахмач, Хутор Михайловский – Конотоп и Терещенская – Конотоп.

Напомним, что ночью 23 марта российские военные сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, соединявшую Чернигов с Киевом. От удара упал один из пролетов моста.

Тогда глава ОВА успокоил местных жителей, что авиаудар не помешает поставлять гуманитарную помощь в город.

Добавим, что, по подсчетам мэра Чернигова Владислава Атрошенко, на восстановление разрушенного российскими войсками областного центра понадобится не менее четырех лет при условии быстрой работы и полного объема средств.

Год будет продолжаться разработка проектов, а еще три – собственно строительство.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 52-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Вячеслав Чаус

Фото: Вячеслав Чаус

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