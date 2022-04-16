В Чернигов из Киева впервые за время войны прибыл гуманитарный груз по железной дороге.

Новостью поделился глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

В областной центр в общей сложности прибыло девять вагонов с продуктовыми наборами, средствами гигиены, генераторами и т.д.

Для этого в сжатые сроки специалистам удалось проверить и восстановить около 300 км путей. На большом количестве участков работы еще продолжаются.

Товар разгрузили и часть уже направили по назначению.

В Чернигов впервые за время войны доставили гуманитарный груз по железной дороге / 7 фотографий

Напомним, что 16 апреля Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение с Черниговом и несколькими населенными пунктами в области.

В областной центр теперь будет направляться региональный дизель-поезд № 894/893 Киев – Чернигов.

В этот же день возобновил движение пригородный поезд Дарница – Нежин.

С 12 апреля курсируют поезда Терещенская – Шостка, Конотоп – Шостка, Конотоп – Ворожба, Конотоп – Бахмач, Хутор Михайловский – Конотоп и Терещенская – Конотоп.

Напомним, что ночью 23 марта российские военные сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, соединявшую Чернигов с Киевом. От удара упал один из пролетов моста.

Тогда глава ОВА успокоил местных жителей, что авиаудар не помешает поставлять гуманитарную помощь в город.

Добавим, что, по подсчетам мэра Чернигова Владислава Атрошенко, на восстановление разрушенного российскими войсками областного центра понадобится не менее четырех лет при условии быстрой работы и полного объема средств.

Год будет продолжаться разработка проектов, а еще три – собственно строительство.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 52-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Вячеслав Чаус

Фото: Вячеслав Чаус