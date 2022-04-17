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Факти / Україна / Суспільство

Регіони, які постраждали від війни, отримають 10 млн продуктових наборів – Свириденко

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань

Жителі областей України, які постраждали від дій російських окупантів, забезпечують необхідними продуктами. До цих регіонів постачають 10 млн продуктових наборів тривалого зберігання.

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко. За її словами, продуктові набори складені з розрахунку забезпечення на один місяць для однієї людини.

– На реалізацію цієї програми держава вже виділила 5 млрд грн. Для її виконання задіяні 24 обласні військово-цивільні адміністрації, а також військово-цивільна адміністрація м. Києва, – зазначила вона.

Також Свириденко розповіла про роль Координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань, який вже налагодив безперервне постачання гуманітарних вантажів через західний кордон країни. Йдеться про продукти харчування, одяг, взуття, лікарські засоби, товари медичного призначення та засоби гігієни.

Основну роботу щодо доставки гуманітарних вантажів безпосередньо до областей, де вони потрібні, бере на себе Укрзалізниця та Укрпошта.

Міністр додала, що функціонує державна кредитна програма 5-7-9%, за допомогою якої ритейлери можуть отримати обігові кошти.

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