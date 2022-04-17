Україна не відмовиться від свої території на сході, щоб припинити війну з Росією. Про це в інтерв’ю американському телеканалу CNN заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава української держави зазначив, що українські військові готові боротися з російськими загарбниками на Донбасі у битві, яка, за його словами, може вплинути на хід усієї війни.

У коментарі журналісту Джейку Тапперу Зеленський сказав, що Україна не має гарантій, що РФ знову не спробує захопити Київ, у разі, якщо їй вдасться взяти Донбас.

— Тому для нас дуже важливо втримати їх, відстояти свою позицію, тому що ця битва може вплинути на хід усієї війни. Я не довіряю військовому та політичному керівництву Росії, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що те, що військові РФ тікали з півночі України, не означає, що “якщо вони захоплять Донбас, то далі не підуть на Київ”.

Напередодні Зеленський заявив, що лідерам країн світу потрібно бути готовими до застосування Росією зброї масового ураження, а саме – тактичної ядерної зброї.

У коментарі CNN він наголосив, що з цього приводу повинні турбуватися всі країни.