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Факты / Украина

Наблюдательный совет мемориала Бабий Яр считает военным преступлением зверства рашистов в Буче (заявление)

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
Наблюдательный совет мемориала Бабий Яр считает военным преступлением зверства рашистов в Буче (заявление)
Партнёрский материал

Члены Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр считают военным преступлением зверства российских захватчиков в Буче и других городах Украины. Это отвратительные и подлые преступления. Они атакуют принципы, на которых построена наша жизнь. Они представляют чистое зло. Очевидно, они совершались по приказу и являются частью планомерной политики российского руководства. Нападение России на мирную Украину само по себе – это не только война, но и военное преступление. На ум приходит аналогия с нападением Германии на Польшу в 1939 году. 

Массовые убийства детей, женщин и стариков, а также пытки и убийства людей, со связанными руками и выстрелом в затылок, захоронения в братских могилах повторяют почерк немецких нацистов во время Второй мировой войны. 

Мы как представители организации, занимающейся исследованием и коммеморацией Холокоста, убеждены, что блокада мирных городов, когда десятки тысяч людей остаются без воды и еды и вынуждены страдать от холода и болезней, свидетельствует о желании агрессора сломать волю Украины быть свободной и независимой, убив как можно больше людей. Это преднамеренное преступление против украинского народа и человечества. 

Мы глубоко возмущены, что такие ужасающие преступления совершаются в 21 веке. Эта политика обесчеловечивания украинцев совершается Россией не только в горячую фазу войны. Ей предшествовала длительная лицемерная пропагандистская подготовка. Российская власть цинично исказила важные слова. Под абсурдным предлогом “борьбы с нацизмом” она осуществляет свои подлинные империалистические цели. Это не только вопиющее преступление против народа Украины, но и надругательство над памятью жертв немецкого нацизма и страшной политики Холокоста. 

Натан Щаранский 

Раввин Яков Дов Блайх

Виктор Пинчук 

Рональд Лаудер

Леонид Кравчук 

Владимир Кличко 

Александр Квасьневский

Джо Либерман 

Святослав Вакарчук 

Макс Яковер 

Светлана  Алексиевич 

Йошка Фишер 

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