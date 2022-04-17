Україна обговорює створення меморіальних комплексів, що розповідатиме про навалу російських окупаційних військ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 17 квітня.

Він заявив, що наразі готується проєкт меморіального комплексу, який розповідатиме історію зруйнованого мосту між Бучею, Ірпенем та Києвом.

– Обговорили питання меморіалізації того, що українці пережили під час цієї війни. Обговорили, як зберегти частинки цього досвіду, щоб він завжди нагадував усім поколінням наших людей і від якої жорстокої, безглуздої навали Україна змогла відбитись. Готується проєкт меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту, що з’єднував Ірпінь та Бучу з Києвом. Історію людей, які рятувалися цим мостом та цією дорогою від російських загарбників, – розповів президент Зеленський.

За його словами, цей міст було зруйновано в перші дні після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.