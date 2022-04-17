Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)НаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 52 день війни
Вбили Вбили
200 дітей
Поранили Поранили
>360 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 982 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Зеленський анонсував створення меморіалів постраждалим від російської агресії

Ілля Нежигай редактор стрічки
зруйнований міст в Ірпені

Україна обговорює створення меморіальних комплексів, що розповідатиме про навалу російських окупаційних військ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 17 квітня.

Він заявив, що наразі готується проєкт меморіального комплексу, який розповідатиме історію зруйнованого мосту між Бучею, Ірпенем та Києвом.

– Обговорили питання меморіалізації того, що українці пережили під час цієї війни. Обговорили, як зберегти частинки цього досвіду, щоб він завжди нагадував усім поколінням наших людей і від якої жорстокої, безглуздої навали Україна змогла відбитись. Готується проєкт меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту, що з’єднував Ірпінь та Бучу з Києвом. Історію людей, які рятувалися цим мостом та цією дорогою від російських загарбників, – розповів президент Зеленський.

За його словами, цей міст було зруйновано в перші дні після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Офіс президента

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка