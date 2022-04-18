Зеленский призывает бизнес привлекать переселенцев к работе

Президент Украины Владимир Зеленский призывает владельцев бизнеса привлекать переселенцев к работе.
Он отметил, что каждое сохранившееся и каждое дополнительное рабочее место – это помощь защиты государства в войне.
За каждого переселенца, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование расходов на оплату его труда – 6 500 грн. Заявку можно будет подать на портале Дія.
— Призываю работодателей, хоть это и тяжело, пытаться привлекать переселенцев к работе. Сейчас каждое сохраненное и дополнительное рабочее место – это помощь защиты государства в войне. При каждом переселенце, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование расходов на оплату его труда – 6 500 грн. Заявление можно будет подать на портале Дія, – сказал президент.