Зеленский призывает бизнес привлекать переселенцев к работе

Президент Украины Владимир Зеленский призывает владельцев бизнеса привлекать переселенцев к работе.

Он отметил, что каждое сохранившееся и каждое дополнительное рабочее место – это помощь защиты государства в войне.

За каждого переселенца, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование расходов на оплату его труда – 6 500 грн. Заявку можно будет подать на портале Дія.