Зеленський закликає бізнес залучати переселенців до роботи

Президент України Володимир Зеленський закликає власників бізнесу залучати переселенців до роботи.

Він зазначив, що кожне збережене й кожне додаткове робоче місце – це допомога захисту держави у війні.

За кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці – 6 500 грн. Заявку можна буде подати на порталі Дія.