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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський закликає бізнес залучати переселенців до роботи

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Зеленський закликає бізнес залучати переселенців до роботи

Президент України Володимир Зеленський закликає власників бізнесу залучати переселенців до роботи.

Він зазначив, що кожне збережене й кожне додаткове робоче місце – це допомога захисту держави у війні.

За кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці – 6 500 грн. Заявку можна буде подати на порталі Дія.

– Закликаю роботодавців, хоч як це важко, намагатися залучати переселенців до роботи. Зараз кожне збережене й кожне додаткове робоче місце – це допомога захисту держави у війні. За кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці – 6 500 грн. Заяву можна буде подати на порталі Дія, – сказав президент.

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