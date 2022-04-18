Зеленський закликає бізнес залучати переселенців до роботи

Президент України Володимир Зеленський закликає власників бізнесу залучати переселенців до роботи.
Він зазначив, що кожне збережене й кожне додаткове робоче місце – це допомога захисту держави у війні.
За кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці – 6 500 грн. Заявку можна буде подати на порталі Дія.
– Закликаю роботодавців, хоч як це важко, намагатися залучати переселенців до роботи. Зараз кожне збережене й кожне додаткове робоче місце – це допомога захисту держави у війні. За кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці – 6 500 грн. Заяву можна буде подати на порталі Дія, – сказав президент.