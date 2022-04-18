Многие мирные жители Мариуполя прячутся в укрытии Азовсталь от российских атак — Вершинин

Большое количество мирных жителей Мариуполя, в том числе детей, прячутся в укрытии на территории завода Азовсталь от обстрелов российских оккупантов.
Об этом сообщил начальник патрульной полиции города Михаил Вершинин.
— На территории завода Азовсталь действительно находится большое количество гражданских, в том числе женщины, дети, старики и грудные дети. Эти люди прячутся от обстрелов, потому что здесь есть убежище, которое позволяет какое-то время пережить обстрелы, — сказал он.
Вершинин подчеркнул, что местные жители не верят российским оккупантам, потому что видят, что происходит в городе, и поэтому остаются на заводе.
По его словам, россияне используют местное население, которого осталось в городе около 100 тыс. человек.
— За еду они раскапывают завалы, собирают трупы и делают массовые захоронения, то есть русские просто убирают следы своей деятельности после обстрела, — говорит Вершинин.
Кроме того, Вершинин отметил, что российские захватчики заставляют мариупольцев надевать на правую ногу и левую руку белую повязку, выдавая их за участников боевых действий, со своей стороны.
— Точно такую же маркировку имеют все военные противника, то есть РФ и так называемой ДНР. Соответственно, они вводят местное население в ранг комбатантов, обозначая их таким образом.
Затем они специально отправляют этих людей в точки, где происходит огневой контакт между сторонами и эти люди могут погибнуть, то есть это подтвержденная информация: это есть и есть постоянно, – уточнил начальник патрульной полиции Мариуполя.