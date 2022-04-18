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Факти / Україна / Суспільство

Багато мирних жителів Маріуполя ховаються в укритті Азовсталь від російських атак – Вершинін

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Азовсталь

Велика кількість мирних жителів Маріуполя, в тому числі дітей, ховаються у сховищі на території заводу Азовсталь від обстрілів російських окупантів.

Про це повідомив начальник патрульної поліції міста Михайло Вершинін.

– На території заводу Азовсталь дійсно знаходиться велика кількість цивільних, в тому числі жінки, діти, люди похилого віку і грудні діти. Ці люди ховаються від обстрілів, тому що тут є притулок, який дозволяє якийсь час пережити обстріли, – сказав він.

Вершинін підкреслив, що місцеві жителі не вірять російським окупантам, тому що бачать, що відбувається в місті, і тому залишаються на заводі.

За його словами, росіяни використовують місцеве населення, якого залишилося в місті близько 100 тис. осіб.

– За їжу вони розкопують завали, збирають трупи і роблять масові поховання, тобто росіяни просто прибирають сліди своєї діяльності після обстрілу, – каже Вершинін.

Крім того, Вершинін зазначив, що російські загарбники змушують маріупольців надягати на праву ногу і на ліву руку білу пов’язку, видаючи їх за учасників бойових дій, зі свого боку.

– Точно таке ж маркування мають всі військові противника, тобто РФ і так званої ДНР. Відповідно, вони вводять місцеве населення в ранг комбатантів, позначаючи їх таким чином.

Потім вони спеціально відправляють цих людей в точки, де відбувається вогневий контакт між сторонами і ці люди можуть загинути, тобто це підтверджена інформація: це є і є постійно, – уточнив начальник патрульної поліції Маріуполя.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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