Багато мирних жителів Маріуполя ховаються в укритті Азовсталь від російських атак – Вершинін

Велика кількість мирних жителів Маріуполя, в тому числі дітей, ховаються у сховищі на території заводу Азовсталь від обстрілів російських окупантів.

Про це повідомив начальник патрульної поліції міста Михайло Вершинін.

– На території заводу Азовсталь дійсно знаходиться велика кількість цивільних, в тому числі жінки, діти, люди похилого віку і грудні діти. Ці люди ховаються від обстрілів, тому що тут є притулок, який дозволяє якийсь час пережити обстріли, – сказав він.

Вершинін підкреслив, що місцеві жителі не вірять російським окупантам, тому що бачать, що відбувається в місті, і тому залишаються на заводі.

За його словами, росіяни використовують місцеве населення, якого залишилося в місті близько 100 тис. осіб.

– За їжу вони розкопують завали, збирають трупи і роблять масові поховання, тобто росіяни просто прибирають сліди своєї діяльності після обстрілу, – каже Вершинін.

Крім того, Вершинін зазначив, що російські загарбники змушують маріупольців надягати на праву ногу і на ліву руку білу пов’язку, видаючи їх за учасників бойових дій, зі свого боку.