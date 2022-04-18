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Факты / Украина / Общество

Оккупанты вряд ли смогут провести значительное наступление в ближайшее время — Институт изучения войны

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
армія росії

16 апреля российские военные, вероятно, захватили порт Мариуполь.

Такую информацию обнародовал Институт изучения войны.

Российские силы и силы ДНР обнародовали кадры, которые подтверждают их присутствие в нескольких ключевых местах на юго-западе Мариуполя, включая и сам порт.

В сообщении также отмечается, что украинские военные не покидают свои позиций у предприятия Азовсталь, но оккупанты стремятся заставить защитников завода капитулировать. Но украинские военные не собираются сдаваться и будут давать мощный отпор врагу.

Также Институт по изучению войны доложил и о ситуации на востоке Украины.

— Российские войска продолжают скапливаться в направлении Изюма и на востоке Украины, все чаще включая низкокачественных военнослужащих срочной службы, параллельно с непрерывными – и неудачными – небольшими атаками, — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки российские войска не захватили ни одной территории в направлении Изюма, а также в Донецкой и Луганской областях.

Сообщается, что российские войска, которые разворачиваются на востоке Украины, продолжают сталкиваться со значительными проблемами с моральным духом и снабжением, и, похоже, вряд ли намерены провести значительное наступление в ближайшие дни.

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Фото: Depositphotos

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