Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что президент РФ Владимир Путин видит, что его планы рушатся, поэтому теперь у него есть два пути.

По словам Авакова Путин уже понимает, что его планы пошли наперекосяк: корабль затонул, а громкие слова о сильнейшей российской армии оказались мифом.

Аваков говорит, что Путин имеет два пути. Президент страны-агрессора может частично признать свое поражение и заявить россиянам о достижении целей.

Если же Путин не захочет врать о победе, то он может решиться использовать ядерное оружие. В таком случае начнется третья мировая война, а РФ быстро получит ответный ядерный удар от других стран.

В любом случае, отметил Аваков, миф о сильной армии РФ уже развалился. Теперь понятно, к чему может привести ряд решений Путина.