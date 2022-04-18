Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что президент РФ Владимир Путин видит, что его планы рушатся, поэтому теперь у него есть два пути.
По словам Авакова Путин уже понимает, что его планы пошли наперекосяк: корабль затонул, а громкие слова о сильнейшей российской армии оказались мифом.
Аваков говорит, что Путин имеет два пути. Президент страны-агрессора может частично признать свое поражение и заявить россиянам о достижении целей.
Если же Путин не захочет врать о победе, то он может решиться использовать ядерное оружие. В таком случае начнется третья мировая война, а РФ быстро получит ответный ядерный удар от других стран.
В любом случае, отметил Аваков, миф о сильной армии РФ уже развалился. Теперь понятно, к чему может привести ряд решений Путина.
— Миф развалился. Мы это увидели. 300 самолетов и вертолетов сбито, под 800 танков уничтожено, корабль флагманский умер, утонул. К чему это приведет? Это может торпедировать его элиту изнутри. Мы не знаем, как это произойдет. Мы знаем лишь, что большинство тиранов Российской империи, как и во всем мире, кончали плохо.
Или его утром найдут задушенным шелковым платком. Или скажут, что он героически умер, так сказать, от какой-нибудь болезни. Или где-нибудь его интернируют, как было тогда с Горбачевым. Или с ним будет то же самое, что с Каддафи в Ливии. Никто этого не знает, — указал Аваков.