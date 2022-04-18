Екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що президент РФ Володимир Путін бачить, що його плани руйнуються, тому тепер у нього є два шляхи.
За словами Авакова Путін вже розуміє, що його плани пішли шкереберть: корабель затонув, а гучні слова про найсильнішу російську армію виявилися міфом.
Аваков каже, що Путін має два шляхи. Президент країни-агресора може частково визнати свою поразку і заявити росіянам про досягнення цілей.
Якщо ж Путін не захоче брехати про перемогу, то він може зважитися використати ядерну зброю. У такому випадку почнеться третя світова війна, а РФ швидко отримає у відповідь ядерний удар від інших країн.
У будь-якому випадку, зазначив Аваков, міф про сильну армію РФ вже розвалився. Тепер зрозуміло, до чого може привести низка рішень Путіна.
– Міф розвалився. Ми це побачили. 300 літаків і вертольотів збито, під 800 танків знищено, корабель флагманський помер, потонув. До чого це призведе? Це може торпедувати його еліту зсередини. Ми не знаємо, як це станеться. Ми знаємо лише, що більшість тиранів Російської імперії, як і в усьому світі, кінчали погано.
Або його вранці знайдуть задушеним шовковою хусткою. Або скажуть, що він героїчно помер, так би мовити, від якої-небудь хвороби. Або де-небудь його інтернують, як було тоді з Горбачовим. Або з ним буде те ж саме, що з Каддафі в Лівії. Ніхто цього не знає, – вказав Аваков.