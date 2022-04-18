Екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що президент РФ Володимир Путін бачить, що його плани руйнуються, тому тепер у нього є два шляхи.

За словами Авакова Путін вже розуміє, що його плани пішли шкереберть: корабель затонув, а гучні слова про найсильнішу російську армію виявилися міфом.

Аваков каже, що Путін має два шляхи. Президент країни-агресора може частково визнати свою поразку і заявити росіянам про досягнення цілей.

Якщо ж Путін не захоче брехати про перемогу, то він може зважитися використати ядерну зброю. У такому випадку почнеться третя світова війна, а РФ швидко отримає у відповідь ядерний удар від інших країн.

У будь-якому випадку, зазначив Аваков, міф про сильну армію РФ вже розвалився. Тепер зрозуміло, до чого може привести низка рішень Путіна.