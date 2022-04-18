Против Николаева идут непрерывные атаки — Ким

С утра воскресенья, 17 апреля, по Николаеву и близлежащим районам в Николаевской области врага непрерывно наносит ракетные удары.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в комментарии Би-би-си.

– Сегодня утром были ракеты, повредившие линии электропередач, которые обеспечивают один из районов нашего города, – рассказал он.

Представитель военных, ответственный за регион, сообщил, что россияне обстреливают линии электропередач, дома и детские площадки разными типами ракет.

Один очевидец в Николаеве сказал, что сложно определить место ударов.

Украинские военнослужащие в Николаеве ежедневно сдерживают российские войска, желающие захватить юго-восточную часть Украины, в том числе и стратегический порт Одессу.

По словам Виталия Кима, несмотря на недавние атаки, оккупанты не смогли подвинуть линию фронта.

– Они (оккупационные войска РФ, – Ред.) не могут продвинуться за один день, даже за одну неделю, они не могут продвинуться и дойти до Николаева. Поэтому у людей будет время покинуть Николаев, если станет опасно. И если я увижу, что в городе становится опасно, я скажу всем (гражданским, – Ред.) ехать, – сказал глава Николаевской ОВА.

Виталий Ким добавил, что в настоящее время в области нет никакой угрозы тому, что враг окружит или оккупирует город.

Между тем, в Николаеве уже четвертые сутки подряд нет воды после взрыва на центральном водопроводе вдоль линии боевых действий. Большинство людей могут получить питьевую воду из колодцев, но проточной воды для гигиены нет. Городские власти и соседние регионы подвозят в Николаев и населенные пункты области техническую воду.

Фото: Виталий Ким