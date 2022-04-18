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Факти / Україна / Суспільство

Проти Миколаєва йдуть безперервні атаки – Кім

Ілля Нежигай редактор стрічки
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

З ранку неділі, 17 квітня, по Миколаєву та прилеглих районах в Миколаївській області ворога безперервно завдає ракетних ударів.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в коментарі Бі-бі-сі.

– Сьогодні вранці були ракети, що пошкодили лінії електропередач, які забезпечують один із районів нашого міста, – розповів він.

Речник військових, відповідальний за регіон, повідомив, що росіяни обстрілюють лінії електропередач, будинки та дитячі майданчики різними типами ракет.

Один очевидець у Миколаєві сказав, що важко визначити місце ударів.

Українські військовослужбовці у Миколаєві щоденно стримують російські війська, що хочуть захопити південно-східну частину України, зокрема, і стратегічний порт Одесу.

За словами Віталія Кіма, попри нещодавні атаки, окупанти не змогли посунути лінію фронту.

– Вони (окупаційні війська РФ, – Ред.) не можуть просунутися за один день, навіть за один тиждень, вони не можуть просунутися і дійти до Миколаєва. Тож люди матимуть час покинути Миколаїв, якщо стане небезпечно. І якщо я побачу, що в місті стає небезпечно, я скажу всім (цивільним, – Ред.) їхати, – сказав очільник Миколаївської ОВА.

Віталій Кім додав, що наразі в області немає жодної загрози того, що ворог оточить чи окупує місто.

Тим часом у Миколаєві вже четверту добу поспіль немає води після вибуху на центральному водопроводі вздовж лінії бойових дій. Більшість людей можуть отримати питну воду з колодязів, але проточної води для гігієни немає. Міська влада та сусідні регіони підвозять до Миколаєва та населених пунктів області технічну воду.

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Фото: Віталій Кім

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Джерело: BBC Україна

Фото: УНІАН

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