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Факти / Україна / Суспільство

Арестович назвав три сценарії розвитку подій для росіян у війні з Україною

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
боєць на заході сонця

Наразі в Україні триває друга фаза війни, яка визначить третю фазу. Про це під час брифінгу 19 квітня заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, ця фаза може розгортатися за трьома сценаріями.

— Перший – росіяни намагатимуться стояти на місці, витративши всі свої оперативні резерви. І будуть вести тактичні дії з утримання території.

Друге – вони можуть забратися з нашої території. А третє – знову перейти до мирних перемовин, – додав він.

Він нагадав слова президента Володимира Зеленського про те, що якщо росіяни доб’ють Маріуполь, мирних переговорів може й не бути.

Сьогодні, 19 квітня, у Маріуполі російські загарбники завдали ударів надпотужними бомбами по заводу Азовсталь. Крім того, армія РФ з артилерії і танків хаотично обстрілює житловий сектор Лівобережного району.

Напередодні, 18 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, що армія РФ розпочала битву за Донбас, до якої довго готувалася.

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Фото: Depositphotos

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