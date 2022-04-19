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Факты / Украина / Общество

Министр образования поддержал инициативу убрать русский язык в школах с 1 сентября

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
діти школа

Глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет высказался за замену в школах русского языка другими дисциплинами с 1 сентября. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

— Я, в принципе, поддерживаю такую ​​инициативу, но нужно смотреть, чтобы это было по выбору школы, педсовета. Однако мы (министерство. — Ред.) поддерживаем такую ​​инициативу, — отметил министр.

По словам Шкарлета, освободившиеся часы можно будет отдать на самоподготовку или творческое образование.  Впрочем, соответствующее решение должно принять каждое учебное заведение.

— Я не склонен к тому, что бывают лишние знания, но понимаю, что загрузка каждого ребенка может по-разному влиять. Возможно, на выбор родителей или педсовета давать дополнительные образовательные навыки или освободить часть этих часов на самоподготовку, творческую самоопределенность того или иного ученика, — сказал Шкарлетт.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень ранее выступил с инициативой с 1 сентября отменить в школах изучение русского языка. Он отметил необходимость замены изучения русского языка другими дисциплинами с нового учебного года.

К примеру, увеличить количество часов на изучение украинского языка и литературы, математики, истории Украины и английского языка.

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Фото: Depositphotos

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