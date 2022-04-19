Очільник Міністерства освіти та науки України Сергій Шкарлет висловився за заміну у школах російської мови іншими дисциплінами з 1 вересня. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

— Я, в принципі, підтримую таку ініціативу, однак треба дивитися, щоб це було на вибір школи, педради. Але ми (міністерство. — Ред.) підтримуємо таку ініціативу, — зазначив міністр.

За словами Шкарлета, години, що звільнилися, можна буде віддати на самопідготовку або творчу освіту. Утім, відповідне рішення має ухвалити кожен заклад освіти.

— Я не схильний до того, що бувають зайві знання, але розумію, що завантаження кожної дитини може по-різному впливати. Можливо, за вибором батьків чи педради давати додаткові освітні навички або вивільнити частину цих годин на самовідготовку, творчу самовизначеність того або іншого учня, – сказав Шкарлет.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь раніше виступив з ініціативою з 1 вересня скасувати у школах вивчення російської мови. Він наголосив на необхідності заміни вивчення російської мови іншими дисциплінами з нового навчального року.

Наприклад, збільшити кількість годин на вивчення української мови та літератури, математики, історії України та англійської мови.